Efteling, Walibi en Slagharen willen eigen Fieldlab-experiment

Verschillende Nederlandse attractieparken zijn bezig met voorbereidingen voor een eigen Fieldlab-experiment. Onder de vlag van Fieldlab Evenementen vinden dit voorjaar verschillende praktijktests plaats waaruit moet blijken of evenementen in coronatijd veilig kunnen plaatsvinden.



Na onder meer een theatervoorstelling, een zakelijk congres, een popfestival en een dancefeest wordt het ook tijd om de pretparksector onder de loep te nemen, vindt branchevereniging Club van Elf. De Efteling, Walibi Holland en Attractiepark Slagharen hebben interesse om daar aan mee te werken.

Dat bevestigen woordvoerders van de drie parken aan Looopings. Tijdens zo'n test kunnen contactmomenten en bezoekersstromen in kaart gebracht worden. De deelnemers zouden zich vooraf verplicht moeten laten testen op het coronavirus.



Perspectief

Of het experiment daadwerkelijk doorgaat, is nog niet zeker. Er wordt nog over overlegd met de autoriteiten. Op dit moment is voor attractieparken nog geen openingsdatum bekend. Het kabinet vindt het gezien de huidige coronacijfers nog te riskant om de sector perspectief te geven.



Het evenemententerrein van Walibi Holland was eerder deze maand al het toneel van een ander Fieldlab-experiment: Back To Live. Concertorganisatoren Mojo en ID&T sloegen de handen ineen voor een coronaproof dancefestival en popfestival in de openlucht.