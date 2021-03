Walibi Holland

Walibi Holland gaat nu uit van opening op 1 mei

Walibi Holland denkt de poorten weer te kunnen openen op zaterdag 1 mei. Dat schrijft directrice Mascha van Till in een interne memo. Het attractiepark in Biddinghuizen had eigenlijk op vrijdag 2 april weer open willen gaan, maar de overheid geeft daar vanwege het coronavirus geen toestemming voor.



Officieel lopen de huidige maatregelen tot en met dinsdag 20 april. Op dinsdag 13 april geeft het kabinet een nieuwe persconferentie, waarin verteld wordt wat er na 20 april mogelijk is. In theorie zou het kunnen dat Walibi op 21 april weer open mag, maar daar gaat directrice Van Till niet van uit.

"Wanneer wel?", schrijft ze in een bericht aan haar personeel. "Liefst zou ik tegen je willen zeggen: 22 april, maar 1 mei lijkt me reëler. Dus we gaan uit van 1 mei." Een woordvoerster houdt het in een persbericht op "een nader te bepalen datum".



Snel schakelen

Mochten de Nederlandse pretparken en dierentuinen onverhoopt toch eerder groen licht krijgen, dan kan Walibi volgens Van Till snel schakelen. "Dan regelen we dat. Want in ieder geval hebben we het grootste deel van het voorbereidende werk gedaan." Vakantiepark Walibi Village opent wel op 2 april, zoals gepland.



Het pretpark presenteert dit seizoen geen nieuwe attracties. Wel wordt er een nieuwe mascotte geïntroduceerd en heeft themagebied Exotic, met daarin onder meer wildwaterbaan El Rio Grande, hoedenmolen Los Sombreros en hangende achtbaan Condor, een opknapbeurt gehad.