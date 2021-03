Plopsaland De Panne

Plopsa-directeur kreeg zelf ook haatberichten over TikTok-attractie: 'Via mail en WhatsApp'

Plopsaland is ontzettend geschrokken van alle hatelijke reacties die de aankondiging van een TikTok-attractie heeft uitgelokt. Het pretpark lag de afgelopen dagen onder vuur vanwege een samenwerking met een YouTube- en TikTok-duo. Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof werd daarbij niet gespaard.



Hij heeft tot zijn verbazing zelf ook privéberichten ontvangen van mensen die woest waren omdat Plopsaland in zee wilde gaan met youtubers Céline Dept en Michiel Callebaut. Zij zouden het nieuwe tijdelijke thema vormen van de zweefmolen ROX-Flyer. Door alle commotie gaat het plan voorlopig niet door.

Van den Kerkhof werd bedolven onder "haatdragende reacties", vertelt hij aan Vlaamse media. "Onze mailbox liep over." De directeur werd ook persoonlijk benaderd. "Via WhatsApp, via mails." Door wie? "Mensen die op één of andere manier aan mijn nummer kwamen."



Cyberpesten

In totaal ging het om "bijna 100.000 reacties". De Plopsa-baas staat er versteld van. "Ik denk dat het één van de thema's is die het meest geleefd heeft in de laatste tien jaar van Plopsa." Hij spreekt over "een zeer vergaande vorm van cyberpesten".



Van den Kerkhof benadrukt dat er later misschien alsnog een samenwerking met influencers komt. "Maar het taalgebruik en het cyberpesten hebben ons toch laten beslissen om op de rem te gaan staan en na te denken hoe we hier verder mee om moeten gaan. We laten tijdelijk alles even bekoelen. Het taalgebruik werd met de dag erger. Dat willen we een halt toeroepen."