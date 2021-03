Disneyland Paris

Disneyland Paris gaat medewerkers vaccineren tegen corona

Disneyland Paris start met een eigen vaccinatieprogramma. Voor bepaalde medewerkers regelt Disney zelf een coronaprik, zodat ze beschermd aan het werk kunnen. Voorlopig gaat het om 55-plussers in een risicogroep.



Zij vallen in die categorie als ze twee of meer medische aandoeningen hebben. De cast members kunnen bij hun werkgever een vaccinatie aanvragen, op vrijwillige basis.

"Deze gratis dienst, die ter plaatse wordt aangeboden, is in overeenstemming met de protocollen die zijn opgesteld door de autoriteiten", meldt Disney in een brief aan personeel.



Voorraden

Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij de medische afdeling van Disneyland Paris. Vervolgens worden per persoon twee afspraken gemaakt. "Aangezien Disney afhankelijk is van de beschikbaarheid van door de overheid verstrekte vaccinvoorraden, kunnen afspraken worden uitgesteld."



Vanwege het coronavirus zijn de Disney-parken al sinds eind oktober 2020 gesloten voor bezoekers. De afgelopen maanden ging men uit van een heropening op 2 april, maar dat gaat niet door. Er is nog geen nieuwe datum geprikt.