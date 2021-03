Duinrell

Achter de schermen bij het Tikibad van Duinrell: zo werkt het golfslagbad

Duinrell geeft in een nieuw filmpje een kijkje achter de schermen bij het Tikibad. Het Wassenaarse pretpark laat zien hoe het grote golfslagbad in het waterparadijs precies werkt. Voor het golfeffect wordt gebruikgemaakt van een enorme windmachine, die zich onder het Tikibad bevindt.



"Deze windmachine stuurt lucht naar vier verschillende kamers", aldus Duinrell. In die kamers zit water. Speciale kleppen zorgen ervoor dat de lucht afwisselend in de kamers terechtkomt. "Zodra er lucht in de kamer komt, wordt het water uit de kamer geduwd, het zwembad in."

De video is onderdeel van een YouTube- en TikTok-serie onder de noemer Duinrell Stories. Daarin laat het attractiepark werkzaamheden en locaties zien die normaal gesproken niet zichtbaar zijn voor bezoekers. Het golfslagbad bestaat al sinds 1984, het openingsjaar van het Tikibad.