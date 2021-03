Europa-Park

Europa-Park verbiedt verkoop van Lego-handleidingen door Nederlandse fan

Het Duitse attractiepark Europa-Park eist dat een Nederlandse fan stopt het met verkopen van Lego-handleidingen. Tom de Bruijn startte afgelopen najaar met het ontwerpen van Lego-modellen gebaseerd op pretparkattracties. Hoewel de directeur van Europa-Park de creaties meermaals zelf promootte op social media, kreeg de Nederlander een jurist van het park achter zich aan.



De Bruijn, die opereert onder de nickname Brick de Kikker, verkoopt zelf geen Lego-modellen. Hij biedt alleen zelfgemaakte gebruiksaanwijzingen aan, voor een paar euro per stuk. Daarmee kunnen geïnteresseerden de juiste Lego-steentjes bestellen bij een speciaalzaak en het door hem bedachte bouwwerk in elkaar zetten.

Speciaal voor fans van Europa-Park ontwierp De Bruijn de afgelopen maanden bouwwerken geïnspireerd op de Europa-Park-attracties Blue Fire, Piraten in Batavia, Snorri Touren en Wodan. De reacties waren enthousiast: algemeen directeur Michael Mack deelde zelfs verschillende modellen op zijn Twitter-pagina.



Zo fantastisch

"Geweldig om te zien waar onze fans toe in staat zijn", schreef hij bijvoorbeeld bij afbeeldingen van het Blue Fire-model. "Dankjewel, zo fantastisch." Ook het Engelstalige Twitter-account van Europa-Park promootte één van de creaties.



"Dit ga ik meteen bestellen!", reageerde socialmedia-manager Sébastien Ganzer op een Lego-bootje. Verder ontving De Bruijn complimenten van Chris Lange, voormalig creatief directeur van Europa-Park. Maar toen de juridische afdeling van Europa-Park er lucht van kreeg, waren de rapen gaar.



Juridische stappen

"In een mail kreeg ik te horen dat ik alle modellen binnen een week moest verwijderen van mijn bestelpagina, anders zouden er juridische stappen volgen", vertelt De Bruijn aan Looopings. Het probleem zat hem niet in de namen van de modellen, maar in het uiterlijk ervan.



Waar komt die plotselinge ommezwaai vandaan, na alle lovende woorden vanuit Europa-Park? "Geen idee, het is erg zuur. Natuurlijk realiseer ik me dat het bedrijf theoretisch gezien gelijk heeft, maar de manier waarop dit gecommuniceerd wordt, na alle complimenten, is bepaald niet chic."



Merken

Een woordvoerder van Europa-Park meldt aan Looopings: "We waarderen het enthousiasme waarmee sommige bezoekers in hun hobby met Europa-Park bezig zijn, maar we hebben in dit geval geen toestemming gegeven om onze merken voor commerciële doeleinden te gebruiken."



De Bruijn heeft zijn Europa-Park-handleidingen nu gratis ter beschikking gesteld. Daar heeft het Duitse pretpark geen problemen mee. Voor personen die de Nederlandse fan financieel willen steunen, is een donatiepagina aangemaakt.