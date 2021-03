Plopsaland De Panne

Plopsaland ziet af van TikTok-thema vanwege haatreacties

Plopsaland De Panne krijgt voorlopig toch geen TikTok-attractie. Het pretpark was van plan om de bestaande zweefmolen ROX-Flyer een nieuw thema te geven. De attractie en het bijbehorende gebied zouden in het teken komen te staan van TikTok- en YouTube-duo Céline Dept en Michiel Callebaut. Vanwege alle commotie is het project nu in de ijskast gezet.



Het nieuws over de aanpassingen zorgde de afgelopen dagen voor een stortvloed aan haatreacties. Een petitie tegen het thema werd in korte tijd meer dan 80.000 keer getekend. Plopsaland is zo geschrokken van alle negativiteit dat de veranderingen tot nader order niet doorgaan.

Het Plopsa-management maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen over jongeren die elkaar naar aanleiding van het nieuws uitschelden op internet. "Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn." Men is "geschrokken van bepaalde reacties, haatmails en de toon die sommige jongeren en kinderen, voor- en tegenstanders, tegen elkaar voeren".



Cyberpesten

Naar aanleiding van alle consternatie geeft Plopsa aan zich te willen inzetten tegen haatcampagnes en cyberpesten. Daarvoor wordt de samenwerking gezocht met een aantal gespecialiseerde organisaties.



Volgens de Plopsa-directie was het altijd al het plan om het thema van de zweefmolen slechts tijdelijk aan te passen. De transformatie had onderdeel moeten zijn van fanweekends met influencers in de verschillende Plopsa-parken in België, Nederland, Duitsland en Polen.



Favoriet

"De bedoeling was om elke influencer zijn favoriete attractie in onze parken te laten kiezen en deze tijdelijk te decoreren", luidt de uitleg. Over het tijdelijke aspect heeft Plopsa eerder niets gecommuniceerd: het bedrijf suggereerde dat de aangekondigde aanpassingen definitief zouden zijn.



Wat gaat er nu gebeuren met de bijna 70 meter hoge ROX-Flyer? In mei zal de attractie aangekleed worden in de stijl van '25 jaar Studio 100', laat Plopsaland weten. Ook dat zou al langer op de planning staan. Het park belooft dat er zal worden geknipoogd naar oude Studio 100-series als ROX én Spring, het oorspronkelijke thema van de molen.