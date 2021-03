Artis

1,3 miljoen euro voor Artis dankzij steuncampagne

Een steuncampagne voor de Amsterdamse dierentuin Artis heeft de afgelopen weken 1,3 miljoen euro opgeleverd. Eind januari vroeg het beroemde dierenpark om financiële steun vanwege de coronacrisis. Er kwamen ruim 27.000 donaties binnen.



Dat heeft Artis vanmiddag bekendgemaakt. "Bezoekers, leden, vrienden en liefhebbers gaven massaal gehoor aan de oproep om Artis te steunen nu het park in financiële nood verkeert", laat de dierentuin weten. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan het verzorgen van de dieren en het onderhouden van de verblijven.

Directeur Rembrandt Sutorius is het publiek ontzettend dankbaar. "Het is fantastisch om te merken dat zo veel mensen begaan zijn met de toekomst van ons park", zegt hij. "In deze lastige periode, waarin we geen bezoekers mogen ontvangen, laat het zien dat Artis een warme plek heeft in zoveel harten."



Statiegeld

Om aandacht te vragen voor de actie kwam er ook een speciale podcastserie met verhalen over Artis. Verschillende bekende Nederlanders werkten daar belangeloos aan mee. Verder doneerden sommige ondernemers een deel van hun omzet en kon er bij verschillende supermarkten statiegeld geschonken worden aan het park.



Directeur Sutorius benadrukt dat Artis nog een lange weg te gaan heeft. De dierentuin kijkt naar eigen zeggen aan tegen een tekort van 20 miljoen euro voor de komende jaren. Per dag kost het bijna 60.000 euro om het gesloten park draaiende te houden.



Leeuwen

Eind januari stond Artis landelijk in de belangstelling toen bekend werd dat de drie leeuwen uit het park naar Frankrijk zouden vertrekken. Door de coronaproblematiek zou er geen geld zijn voor een broodnodig nieuw verblijf. De verhuizing ging echter onverwachts niet door toen het Franse dierenpark zich terugtrok.