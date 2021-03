Europa-Park

Directeur Europa-Park openhartig: 'Ook wij maken fouten'

Michael Mack, de directeur van het Duitse attractiepark Europa-Park, laat zich van zijn kwetsbare kant zien op social media. In een Twitter-bericht geeft hij toe dat ook het grote Europa-Park weleens stomme fouten maakt. Als voorbeeld geeft hij een situatie op de bouwplaats van een nieuw speelgebied.



Bij waterpark Rulantica wordt gewerkt aan een enorme waterspeelplaats met de naam Svalgurok. Bij het ontwerp is schijnbaar iets foutgegaan, want één van de waterglijbanen komt uit pal voor een enorm betonnen beeld.

Kinderen die naar beneden glijden, zouden met een rotgang tegen het beeld aan botsen. "Ja, ook wij maken elke dag fouten!", schrijft Mack bij een foto van het tafereel, gevolgd door "Oh my God".



Ondenkbaar

Fans reageren positief op het bericht. "Prachtig dat jullie ook zoiets laten zien, dat zou bij andere parken ondenkbaar zijn", schrijft iemand. "Kan gebeuren", zegt een ander. "Mooi dat jullie hier eerlijk en rechtvaardig mee omgaan."



Het is nog niet bekend hoe Europa-Park het probleem wil gaan oplossen. Svalgurok moet de grootste waterspeelplaats in de openlucht van Duitsland worden. De opening vindt naar verwachting rond de start van de zomer plaats.