Attractiepark Toverland

Nieuw eetkraampje vol zoetigheden in Toverland

Toverland werkt aan een nieuw eetkraampje waar binnenkort allerlei zoete lekkernijen verkrijgbaar zijn. Aan de rand van het overdekte themagebied Wunderwald, achter de nostalgische draaimolen Karussell, ontstaat de horecalocatie Süßhaus.



Voor het ontwerp wordt voortgeborduurd op het verhaal achter de nabijgelegen bobsleebaan Maximus Blitz Bahn, gebaseerd op de Oostenrijkse uitvinder Maximus Müller. Hij komt ook terug in het ontwerp van het Süßhaus. Een schminkhuisje dat in 2019 openging, is in dezelfde stijl opgetrokken.

Toverland belooft een "magische uitstraling". "Zo zal er bijvoorbeeld van alles gaan bewegen, gaan buizen borrelen en is er een bijzonder doorkijkluik." De popcornketel die gebruikt wordt, is een onderdeel van een oude speeltuinglijbaan uit het park.



Ben & Jerry's

De bouw van het uitgiftepunt duurt zo'n vier weken. Het assortiment bestaat straks uit ijscups van Ben & Jerry's, suikerspinnen, meerdere soorten popcorn en Slush Puppies. De openingstijden kunnen per dag verschillen.