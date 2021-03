Nieuws

Nog geen zicht op heropening Duitse pretparken: lockdown verlengd

De attractieparken in Duitsland hebben nog geen idee wanneer ze weer open mogen. Nu de landelijke lockdown opnieuw verlengd wordt, zullen pretparken in ieder geval tot 18 april dicht moeten blijven. Trekpleisters als Phantasialand, Movie Park Germany, Holiday Park en Europa-Park missen daardoor opnieuw het belangrijke paasweekend.



De maatregelen moeten een derde coronagolf in Duitsland tegengaan. Bondskanselier Angela Merkel spreekt vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen over "een zeer ernstige situatie". Veel Duitsers hadden echter gehoopt dat er inmiddels weer wat versoepelingen mogelijk zouden zijn.

Ook de pretparken worden steeds opstandiger. Zij laten in groten getale weten dat ze klaar zijn voor een veilige heropening. De meeste parken waren van plan het seizoen eind maart te beginnen. Ze zijn al sinds begin november 2020 gesloten.



Dierentuinen

Duitse dierentuinen mogen in principe wel open, tenzij het aantal besmettingen in de regio te hoog is. Voor de deelstaat Nedersaksen geldt sinds kort een uitzondering op die regel. Een dierenpark dat tegen het beleid protesteerde, won daar een rechtszaak.