Efteling

Ontwerper bedenkt nieuw thema voor Monsieur Cannibale in de Efteling: 'Meer samenhang'

Als de Efteling nog een nieuw thema zoekt voor Monsieur Cannibale, kan het attractiepark aankloppen bij Martijn van der Weijden (42) uit Tilburg. Hij maakte zelf een nieuw ontwerp voor de omstreden kookpottenmolen, gebaseerd op de nabijgelegen achtbaan Vogel Rok.



Vogel Rok draait om het sprookje van Sindbad de Zeeman, afkomstig uit de verhalen van Duizend-en-een-nacht. "Na het zien van een tekenfilm over Sindbad de Zeeman kwam ik op het idee om voort te borduren op wat er al is, namelijk Vogel Rok", vertelt de ontwerper aan Looopings.

Zo ontstond een volledig uitgewerkt concept voor Monsieur Cannibale in een compleet ander thema. "Het leek me wel aardig om in plaats van kookpotten scheepjes op de schijf te zetten, om zo de scheepsreizen van Sinbad te verbeelden."



Polka Marina

Het uiterlijk daarvan baseerde hij op de schuitjes van Polka Marina, de nostalgische bootjesmolen uit 1984 die onlangs werd gesloopt. In verschillende verhalen van Sindbad de Zeeman lijdt het hoofdpersonage schipbreuk. "Om de attractie heen zien we in het water dan ook stukken van scheepswrakken liggen."



Van der Weijden bedacht ook plannen om de omgeving van Vogel Rok, met een aangrenzend restaurant en een doolhof, een andere uitstraling te geven. "Zodat het een wat avontuurlijker geheel wordt en ook echt bij elkaar gaat horen. Als een soort mini-themagebied met meer samenhang."



Compliment

Van der Weijden, die afgestudeerd grafisch vormgever is, werkt zelf bij de Efteling als gastheer in de horeca. Zou hij niet beter op zijn plek zijn op de ontwerpafdeling? "Dat is een leuk compliment, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Ik sta er zeker voor open."



Het lijkt erop dat Monsieur Cannibale zijn langste tijd gehad heeft. Steeds vaker klinkt er felle kritiek op de grote kannibaal bovenop de molen, vanwege racistische stereotyperingen. Met name van buitenlandse bezoekers, een doelgroep die alsmaar belangrijker wordt van de Efteling, nemen aanstoot aan de attractie. Eerder deze week kwam ook al een alternatief ontwerp naar buiten van een Vlaamse illustrator.