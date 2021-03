Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Fries pretpark opent achttien mini-attracties voor de allerkleinsten

Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe in Friesland opent aankomend seizoen een overdekt gebied met achttien kleinschalige attracties. Daar kunnen de allerkleinste bezoekers naar hartelust spelen, vertelt een woordvoerster aan Looopings. De uitbreiding wordt Kinderland genoemd.



Terwijl de kleintjes zich uitleven in draaimolens en bewegende voertuigen, kijken de ouders toe vanaf een aangrenzend terras. "Een speelhal voor kinderen in de peuterleeftijd stond nog op ons verlanglijstje, want we merkten dat daar vraag naar was", aldus de voorlichtster van het pretpark in Appelscha.

De locatie werd eerder gebruikt als garage. "Afgelopen winter hebben we verschillende personeelsruimtes aangepakt, waardoor deze plek vrijkwam." Op dit moment worden de puntjes op de i gezet. Er moet nog wandbekleding toegevoegd worden. "Zodra het weer mag van de overheid, gaan we open."