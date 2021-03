Plopsaland De Panne

TikTok-attractie Plopsaland zorgt voor volksopstand: petitie met tienduizenden handtekeningen

Een Plopsaland-attractie met een TikTok-thema blijft de gemoederen bezighouden in België. Het Vlaamse attractiepark werkt aan een TikTok-gebied met een zweefmolen die in het teken staat van twee youtubers en tiktokkers. Dat zorgde de afgelopen dagen al voor een storm aan woedende reacties. Nu is er ook een petitie.



De initiatiefnemer wil absoluut niet dat Plopsaland in zee gaat met CEMI, het merk van videomakers Céline Dept en Michiel Callebaut. "CEMI heeft niets met Studio 100 te maken, dus vind ik dat het niet mag", schrijft ene Mike, de aanjager van de handtekeningenactie.

Zijn oproep had effect. In enkele dagen tijd hebben al 75.000 personen de digitale petitie getekend. Dat aantal blijft stijgen, mede doordat Vlaamse media er voortdurend over berichten.



Spijt

De aanhoudende haatcampagne roept de vraag op of Plopsaland al spijt heeft van de deal met CEMI. Daar wil het pretpark nu nog niets over zeggen. Men komt binnenkort met een uitgebreide reactie en meer informatie over het project.



Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof liet eerder al weten dat het TikTok-gebied bedoeld is voor een jonge doelgroep. "We hopen met de nieuwe zone rond de TikTok-sterren vooral de 8- tot 15-jarigen te bekoren", zei hij. Dat is opvallend, omdat de TikTok-app officieel verboden is voor kinderen onder 13 jaar.