Vlogger luistert veertien uur achter elkaar naar hetzelfde pretparknummer

Een Britse pretparkfan is afgelopen weekend een merkwaardige uitdaging aangegaan. Jack Silkstone (21) uit Londen heeft geprobeerd om veertien uur achter elkaar te luisteren naar hetzelfde nummer: de grimmige soundtrack van de achtbaan The Smiler in Alton Towers.



Dat is geen vrolijk deuntje. De muziek van The Smiler, geproduceerd door de firma IMAscore, kenmerkt zich door angstaanjagende klanken, onheilspellend gepingel en akelig hoog gelach. De ludieke actie was live te volgen op het YouTube-kanaal van Silkstone.

"Ik hou van het nummer, maar veertien uur...", verzuchtte de vlogger bij aanvang van de marathon. Het getal veertien werd niet voor niets gekozen: The Smiler gaat veertien keer over de kop. Daarmee heeft Alton Towers een wereldrecord in handen.



Kijkers

Uiteindelijk heeft de youtuber de volledige veertien uur volgemaakt, van 07.00 tot 21.00 uur. De ludieke actie trok zondag verspreid over de dag ruim 19.000 kijkers.