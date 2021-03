Nieuws

Zoals verwacht: Nederlandse pretparken blijven dicht met Pasen

Voor het tweede jaar op rij kunnen de Nederlandse pretparken en dierentuinen een streep zetten door de paasdagen. Attractieparken die hoopten dat ze het seizoen traditiegetrouw rond Goede Vrijdag - 2 april - konden beginnen, komen van een koude kermis thuis.



Een maand geleden sprak het kabinet nog voorzichtig over mogelijke versoepelingen rond Pasen, al liet men toen weten dat de terrassen voorrang zouden krijgen op andere sectoren. De Club van Elf, de branchevereniging voor dagattracties, begon daarop een lobbycampagne.

Tevergeefs, zo blijkt nu, al komen er gezien de huidige coronacijfers ook geen versoepelingen meer voor de terrassen. De huidige lockdown blijft voorlopig van kracht, inclusief een avondklok. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen.



Financiële ramp

Nederlandse pretparken, dierentuinen en musea zijn in 2021 nog geen enkele dag geopend geweest. Ze beginnen het seizoen met forse verliezen, waarvan het de vraag is of ze die later dit jaar nog goed kunnen maken. Seizoen 2020 was voor nagenoeg alle dagattracties ook al een financiële ramp.



In Europa zijn momenteel alleen pretparken toegankelijk in delen van Spanje. Later deze week gaan de poorten van attractieparken in Denemarken weer open. Het tonen van een negatieve coronatest bij binnenkomst is daar verplicht. De pretparken in Groot-Brittannië openen naar verwachting op maandag 12 april. België heeft een geplande heropening op donderdag 1 april geannuleerd vanwege de coronacijfers.