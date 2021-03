Fabrikanten

Fabrikant ontwikkelt kermisattractie in de vorm van roulettewiel

Een roulettewiel uit het casino was de inspiratiebron voor een nieuwe attractie. De Italiaanse fabrikant SBF-VISA heeft een kermisattractie ontwikkeld in de vorm van het wereldberoemde gokspel, waarbij de gondels zijn vormgegeven als rollende balletjes.



Bijzonder is dat de passagiers zelf kunnen bepalen hoe vaak ze over de kop gaan, voorwaarts of achterwaarts. Dat gebeurt met behulp van een joystick in het midden van de karretjes.

"Dankzij het ontwerp is deze familievriendelijke interactieve attractie een echte blikvanger", belooft de bouwer. Het attractietype wordt 'unicoaster roulette' genoemd. De molen telt zestien zitplaatsen.



Toeschouwers

SBF-VISA voegde ook een interactief element toe voor toeschouwers. Zij kunnen elke rit wedden op een nummer dat op het wiel staat. "Een knipperend karretje stopt bij het winnende getal. Dat nummer wordt getoond op een scherm en de winnaars ontvangen een grote prijs."