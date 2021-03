Tier- und Freizeitpark Thüle

Duitse dierentuin wint rechtszaak over heropening

Een dierenpark in Duitsland dat eigenlijk niet open mocht van de overheid, heeft met succes een rechtszaak aangespannen. De overheidsregels voor Duitse dierentuinen hangen samen met het aantal coronabesmettingen: bij een te hoog besmettingsaantal in een gemeente mag een park niet open.



Daarbij wordt gelet op het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Als dat getal langdurig boven de honderd uitkomt, worden eventuele versoepelingen teruggedraaid.

Om die reden kon Tier- und Freizeitpark Thüle in de deelstaat Nedersaksen de poorten niet openen, terwijl de meeste andere Duitse dierentuinen inmiddels wel toegankelijk zijn. Directrice Alexandra Grothaus stapte naar de rechter. Die gaf haar afgelopen week gelijk.



Risico

Het risico op besmettingen in de openlucht is namelijk zeer laag, zo oordeelde de rechter. Bovendien nemen dierentuinen extra maatregelen op het gebied van capaciteit en hygiëne, waardoor een dagje uit veilig kan verlopen.



De uitspraak betekent goed nieuws voor alle dierentuinen in Nedersaksen, die nu niet meer angstvallig de plaatselijke coronacijfers af hoeven te wachten. Het pretparkgedeelte van Tier- und Freizeitpark Thüle blijft voorlopig wel noodgedwongen dicht.