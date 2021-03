Miragica

Video: youtuber ontdekt verlaten pretpark in Italië

Een Italiaans attractiepark dat in 2018 voor het laatst geopend was, ligt er momenteel desolaat bij. Dat is te zien in een nieuwe video. Pretpark Miragica, gelegen in Zuidoost-Italië, werd enkele jaren geleden gesloten vanwege hardnekkige financiële problemen.



Een youtuber besloot een kijkje te nemen op het verlaten terrein. Alle attracties staan nog overeind, blijkt uit beelden op het YouTube-kanaal van Fabrizio D Cota. Naast de grote lanceerachtbaan Senzafiato van fabrikant Intamin komen onder andere een waterbaan, een twister coaster, een disk'o coaster en een vrijevaltoren voorbij.

"Het park is totaal verlaten en er wordt geen onderhoud gepleegd aan de attracties, die langzaam wegkwijnen en hun waarde verliezen", schrijft de videomaker. Hij krijgt er naar eigen zeggen een nostalgisch gevoel van. "De attracties zijn er nog allemaal, precies zoals ze werden achtergelaten. Ondertussen begint de natuur terug te nemen wat haar is ontnomen."



Faillissement

De afgelopen jaren is er gezocht naar een nieuwe eigenaar voor Miragica. Die kon niet worden gevonden. Het park kampt met een schuld van enkele tientallen miljoenen euro's. Onlangs werd officieel het faillissement uitgesproken door de rechtbank.