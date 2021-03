Plopsaland De Panne

Video: Plopsaland-achtbaan Ride to Happiness maakt volledige testrit

De eerste testritten van de spectaculaire nieuwe achtbaan in Plopsaland De Panne zijn succesvol verlopen. Nadat de eerste lancering van spinning coaster The Ride to Happiness afgelopen week al voorzichtig getest werd, heeft een trein nu meermaals het volledige parcours doorlopen.



Dat is te zien op een video die pretparkfan Marc Desaever deelde met Looopings. De trein - gevuld met blauwe testdummy's - wordt tijdens een ritje twee keer gelanceerd met een topsnelheid van zo'n 90 kilometer per uur.

De 35 meter hoge attractie telt maar liefst vijf inversies: een wereldrecord voor een spinning coaster. Bovendien gaat geen enkele andere achtbaan in de België vaker over de kop. Tijdens de tests draaiden de karretjes nog niet rond.



SuperSplash

Nu is het wachten op de eerste onride-beelden. The Ride to Happiness gaat komende zomer open. De achtbaan, gelegen tussen de Ploptuin en de SuperSplash van Piet Piraat, komt in het teken te staan van het bekende muziekfestival Tomorrowland.