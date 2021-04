Alton Towers Resort

Engels pretpark gaat terug naar de jaren tachtig met tijdelijke kermisattracties

Het Engelse pretpark Alton Towers lanceert een nieuwe campagne om enkele tijdelijke attracties te promoten. Drie kermisattracties moeten de capaciteit van het park verhogen in coronatijd. In marketinguitingen worden gefocust op de nostalgische waarde van de toevoegingen.



Het attractiepark bedacht een verhaallijn die teruggaat naar 1980. In dat jaar zou Alton Towers een oproep het heelal in gestuurd hebben waarin gevraagd wordt om meer spectaculaire rides. Er kwam nooit een reactie, tot 2021.

"De noodkreet werd beantwoord door de Retro Squad: drie waanzinnige, op kermissen geïnspireerd jarentachtigattracties: Mixtape, Roller Disco en Funk'n'Fly." Ze komen te staan in de themagebieden X-Sector, Dark Forest en Forbidden Valley.



Tekenfilm

Alton Towers bedacht nieuwe namen voor de bestaande Britse kermisattracties Jumper Jumper, Thunderdome en Super Trooper. Op social media verscheen een bijbehorende tekenfilm in jarentachtigstijl.