Pairi Daiza

Verzorger Belgische dierentuin zwaargewond na aanval reuzenpanda

In de Belgische dierentuin Pairi Daiza, het grootste dierenpark van de Benelux, heeft een reuzenpanda vanmiddag een verzorger aangevallen. Het dier beet de medewerker in zijn arm en been. De man raakte daarbij zwaargewond, meldt het park in een verklaring.



Het personeelslid kwam oog in oog te staan met de 4-jarige panda Tian Bao in een gang van het binnenverblijf. Daar kunnen alleen verzorgers komen. Het lukte collega's om de agressieve panda weg te halen zonder dat er meer gewonden vielen. Vervolgens hebben ze eerste hulp verleend aan het slachtoffer.

Hij is met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de verzorger verkeert volgens Pairi Daiza niet in levensgevaar. Om privacyredenen wordt zijn identiteit niet bekendgemaakt.



70 kilo

"De precieze omstandigheden van dit arbeidsongeval moeten nog worden verduidelijkt", laat de populaire dierentuin weten. "De strikte veiligheidsprotocollen die in Pairi Daiza worden toegepast, verbieden immers elk rechtstreeks contact tussen mensen en reuzenpanda's zodra ze 2 jaar oud zijn of 70 kilo wegen."



Reuzenpanda's zijn solitaire beesten die geen indringers toleren op hun grondgebied. De medewerker in kwestie wist dat, benadrukt Pairi Daiza. "Hij was bekend met de veiligheidsprocedures." Het park wenst de man beterschap.



Deal

Tian Bao werd in 2016 geboren in Pairi Daiza. Eigenlijk had hij eind vorig jaar terug moeten keren naar China. Dankzij een nieuwe deal met de China Wildlife Conservation Association (CWCA) mag de mannelijke panda een jaar langer in België blijven.