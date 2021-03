Plopsaland De Panne

Plopsaland fel bekritiseerd vanwege TikTok-attractie: 'Een dieptepunt'

Een deal met twee Vlaamse youtubers en tiktokkers komt Plopsaland De Panne op veel kritiek te staan. Het pretpark gaat in zee met videomakers Céline Dept en Michiel Callebaut: zij vormen het nieuwe thema van de tientallen meters hoge zweefmolen ROX-Flyer. Een onbegrijpelijke beslissing, klinkt het op social media.



Het YouTube- en TikTok-duo, dat opereert onder de naam CEMI, blijkt heel wat weerstand op te roepen bij het Vlaamse publiek. Op Facebook, Twitter en Instagram zijn nagenoeg alle reacties negatief.

"Arm Vlaanderen", schrijft bijvoorbeeld Greg Platteau. "Een dieptepunt", oordeelt Eliah Baus. "Als je denkt dat de bodem nu écht wel bereikt is...", verzucht Luc Sierens. Kathy Wittouck is na het horen van het nieuws blij dat Plopsaland voorlopig niet open mag. "Zo triest, goed dat het parlement besloot de pretparken nog maar wat langer dicht te houden."



Moordlustig

Heidrun Vanden Broucke spreekt over "het irritantste koppel ooit". "Ze denken dat ze popsterren zijn met hun kattengejank." Isabeau Van der Venne mijdt het attractiepark voortaan liever. "Ik stel voor dat we niet naar Plopsa gaan?" Michiel Smolders gaat nog een stapje verder. "Ik krijg er moordlustige neigingen van."



Lorenz Vaneeckhoute vindt dat Plopsaland kinderen het verkeerde voorbeeld geeft. "Een beetje dom doen voor een webcam en je kan het maken in de wereld." Veronique Regnier is het daarmee eens. "Proficiat Studio 100 dat jullie je verlagen tot hun niveau. Ze promoten dingen die absoluut geen aandacht verdienen."



Kindermishandeling

Thomas Spittaels noemt de aanpassing "kindermishandeling". "Studio 100 wordt slechter met de dag", aldus Mathieu Kurudere. "Gert Verhulst is gek geworden", grinnikt Matthias Goossens. Milan Deblieck: "Die twee zijn een ziekte, nog erger dan corona." Cindy Verhelst: "Ik kan hun kop nu al niet meer zien."



Er wordt ook veel geschreven over een rel rond de nieuwe hond van de youtubers. Die kochten ze namelijk bij een broodfokker, tot grote woede van kijkers en dierenactivisten. Merel De Mayer: "Nu weten we het zeker... Samson komt van een broodfokker." Bjorn Mylo: "Zijn dat niet diegenen die hun hond kochten bij een broodfokker? Mooie reclame."



Oortyfus

Gert Langendries suggereert dat de youtubers levend verbrand zouden moeten worden. Elsy van Renterghem denkt dat het Plopsa-management last heeft van bijwerkingen van het coronavaccin. "Jammer dat Plopsaland niet wat hogere normen hanteert", laat Gwendolyn Van Boven weten. Jasper Planckaert hoopt dat de liedjes van CEMI niet ten gehore worden gebracht bij de attracties. "Of iedereen krijgt oortyfus."



Ook bij pretparkfans overheerst de teleurstelling. Uit een Twitter-poll met bijna 490 stemmen blijkt dat slechts 4 procent zit te wachten op een attractie met de youtubers. Een overweldigende 83 procent noemt de keuze "onbegrijpelijk".



Troep

"Alle motivatie voor mij om ooit naar Plopsaland te gaan is compleet weg", zegt Keegan van Veenendaal na het zien van de aanpassingen. "Zelfs twee goede achtbanen en prachtmuziek compenseren deze roep niet." Tibo Vermote herinnert zich nog hoe Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof onlangs zei dat het pretpark "Champions League gaat spelen" met nieuwe toevoegingen. "Hahaha, eerder zakken naar de amateurs."