Disneyland Paris

Foto's: een kijkje op de bouwplaats van Avengers Campus in Disneyland Paris

Hoe staat het met de werkzaamheden in het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris? Een Franse youtuber heeft een kijkje genomen bij de bouwplaats van themagebied Avengers Campus, waar attracties worden ontwikkeld rond de Marvel-superhelden. Ook door de hekken valt er het één en ander te zien.



Disney-fans zullen op de beelden van YouTube-kanaal Wonder Hook onder meer de karretjes van lanceerachtbaan Rock 'n' Roller Coaster herkennen. De carrosserieën van de voertuigen staan momenteel buiten. Bij een grote renovatie krijgt de beroemde attractie een Iron Man-thema.

De voorgevel bestaat straks uit een gigantisch gebogen led-scherm. Daarvan zijn de contouren nu al zichtbaar. Rock 'n' Roller Coaster sloot in het najaar van 2019. Eigenlijk had de achtbaan dit jaar weer open moeten gaan. Door de coronacrisis wordt dat 2022.



Pakhuis

Op de oude locatie van de attractie Armageddon: les Effets Spéciaux, naast The Twilight Zone Tower of Terror, is een groot pakhuis verrezen. Daar wordt gewerkt aan een interactieve darkride met Spider-Man. Het exterieur van zelfbedieningsrestaurant Disney Blockbuster Café bleef tot nu toe grotendeels intact.



Superheld Ant-Man vestigt zich in het bestaande Restaurant des Stars, dat de werktitel Pym Test Kitchen kreeg. Verder omvat Avengers Campus een meet-and-greet-locatie. Wat er met de arena van stuntshow Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.