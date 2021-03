Nieuws

Beslissing over Legoland in België valt na de pandemie

Pas als de coronapandemie achter de rug is, wordt besloten of België een vestiging van Legoland krijgt. Dat heeft de Britse groep Merlin Entertainments, eigenaar van alle Legoland-pretparken, vrijdag bekendgemaakt. Het bedrijf bevestigt daarmee voor het eerst dat er concrete plannen zijn voor een nieuw Legoland-park.



Verhalen over de bouw van een Legoland in de Belgische industriestad Charleroi kwamen in september vorig jaar naar buiten via regionale media. Toen wilde Merlin zelf nog geen commentaar geven.

Nu laat de firma weten dat er een haalbaarheidsstudie wordt gedaan in samenwerking met de Waalse investeringsmaatschappij Sogepa, de eigenaar van de grond. "Merlin wil zijn aanwezigheid in Europa uitbreiden", staat in een persbericht.



Benelux

"Met name de regio's Benelux en Noord-Frankrijk worden gezien als een levensvatbare markt voor een vierde Legoland-resort." Het eerste Legoland-park opende in 1968 in het Deense Billund. In 1996 kwam daar Legoland Windsor (Groot-Brittannië) bij, gevolgd door Legoland Deutschland in 2002.



Verder exploiteert Merlin nog wat kleinschalige overdekte Lego-parken onder de noemer Legoland Discovery Centre. Zo'n kleinschalige trekpleister opent dit jaar in de Nederlandse badplaats Scheveningen.



Piraten

Het park in Charleroi moet een volwaardig attractiepark voor het hele gezin worden, met achtbanen, waterbanen, darkrides, een uitgaansgedeelte en overnachtingsmogelijkheden. Als potentiële thema's noemt men Ninjago, piraten en de middeleeuwen.



"We kijken ernaar uit om Lego-fans in de Benelux en Noord-Frankrijk een Legoland-resort te kunnen aanbieden", zegt operationeel directeur John Jakobson van Merlin. "Het project wordt enthousiast onthaald door regionale politici. We blijven samenwerken met regionale partners, zodat we een definitieve beslissing over het project kunnen nemen als de gevolgen van de pandemie voorbij zijn."



Zeventig hectare

Merlin heeft naar eigen zeggen verschillende potentiële locaties bekeken. De voorkeur gaat uit naar Gosselies, een deelgemeente van Charleroi. In eerste instantie wil men tweederde van het gebied bebouwen, zo'n zeventig hectare. "De rest van het terrein kan gereserveerd worden voor toekomstige uitbreidingen of een groene zone."