Efteling-personeel wordt ingezet in Brabantse natuurgebieden

De Efteling probeert medewerkers op allerlei manieren bezig te houden tijdens de sluiting van het attractiepark. Nadat Efteling-werknemers eerder al werden ingezet als zorgpersoneel en verkeersregelaars, gaat het attractiepark nu ook een samenwerking aan met verschillende natuurorganisaties.



Tientallen medewerkers van de Efteling verruilen het sprookjespark deze maand voor Brabantse natuurgebieden, waar ze Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap gaan ondersteunen.

Volgens Staatsbosbeheer zijn de werkzaamheden "heel divers". Zo treden Efteling-medewerkers op als gastheer of gastvrouw, waarbij ze bezoekers attenderen om niet van de paden te gaan, afval mee te nemen en honden aan de lijn te houden. Verder verwijderen ze rasters en controleren ze wandelpaden.



Erg druk

Vanwege de lockdown is het erg druk in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Daarom is alle hulp welkom, zegt provinciehoofd Theo Gorissen. Hij noemt de samenwerking "zeer waardevol, zeker nu in tijden van het broedseizoen, waarin de aandacht voor natuur extra belangrijk is".



Initiatiefneemster van het project is Wyke Smit, manager bestuurlijke zaken en duurzaamheid bij de Efteling en eerder regiodirecteur bij Natuurmonumenten. De provincie Noord-Brabant neemt een deel van de kosten voor haar rekening.