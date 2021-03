Plopsaland De Panne

Plopsaland bevestigt nieuw thema: pretpark werkt aan TikTok-gebied

Plopsaland De Panne bevestigt dat er gewerkt wordt aan een nieuw thema voor de bestaande zweefmolen ROX-Flyer. Looopings kon donderdag melden dat de attractie voortaan in het teken staat van de Belgische youtubers Céline Dept en Michiel Callebaut. Toen wilde het pretpark nog geen commentaar geven.



Nu Belgische media met het verhaal aan de haal zijn gegaan, laat men meer los over het project. Plopsa vult aan dat de attractie onderdeel wordt van een TikTok-themazone.

Het gebied rond de attractie komt in het teken te staan van de immens populaire filmpjesapp TikTok, waar Dept en Callebaut miljoenen volgers hebben. Interactieve fotoborden dagen bezoekers straks uit om zelf TikTok-challenges uit te voeren.



Leefwereld

Is het niet vreemd dat Plopsaland kiest voor dit thema in plaats van een figuurtje uit de stal van moederbedrijf Studio 100? "Met Plopsa willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren", reageert Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof. "En TikTok speelt nu een ontzettend belangrijke rol in het leven van die doelgroep."



De link met TikTok moet er ook voor zorgen dat de attractie uit 2006 meer zichtbaarheid krijgt op social media. Volgens Van den Kerkhof is de bijna 70 meter hoge zweefmolen de favoriete attractie van de twee bekende Vlamingen. Er zijn nog geen plannen voor samenwerkingen met meer youtubers of tiktokkers.