Nieuws

Bittere pil voor attractieparken in België: heropening gaat niet door

De geplande heropening van de Belgische attractieparken op 1 april is van tafel. Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen hebben de Belgische regeringen in het Overlegcomité besloten om eerder aangekondigde versoepelingen te schrappen. Dat heeft de Vlaamse premier Alexander De Croo zojuist bekendgemaakt.



Plopsaland De Panne en Plopsa Coo zouden op donderdag 1 april opengaan, gevolgd door het nieuwe Plopsa Hotel in De Panne op vrijdag 2 april. Walibi Belgium, Bobbejaanland, Bellewaerde Park en Boudewijn Seapark wilden het nieuwe seizoen starten op zaterdag 3 april.

Zij moeten nu een bittere pil slikken. De parken zijn al sinds 23 oktober gesloten. Een nieuwe openingsdatum is nog niet bekend. Of een heropening nog lang op zich laat wachten, hangt af van de coronacijfers.



Paasvakantie

Premier De Croo verwacht dat er na de paasvakantie - van 3 tot en met 18 april - meer mogelijk is. "We hopen dat dit voor het laatst is dat we minder goed nieuws moeten brengen na een Overlegcomité", zegt hij.



Dierentuinen, die later dicht gingen en al sinds februari weer open zijn, mogen wel bezoekers blijven ontvangen. De Belgische pretparken klagen al geruime tijd over de verschillen in regels voor attractie- en dierenparken. Een stap naar de Raad van State liep op niets uit.