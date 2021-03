Nieuws

Dierenrechtenorganisatie richt pijlen op dierentuinen met giraffen

Europese dierentuinen zouden moeten stoppen met het houden van giraffen. Dat vindt de Britse dierenrechtenorganisatie Born Free Foundation. Uit nieuw onderzoek van de stichting zou blijken dat giraffen in gevangenschap fysieke en mentale schade oplopen.



Born Free besloot onderzoek te doen naar giraffen in dierenparken naar aanleiding van een voorval in februari 2014. Toen besloot de dierentuin in de Deense hoofdstad Kopenhagen een 2-jarige giraf te doden omdat er geen plek voor hem was. Het dier werd vervolgens gevoerd aan de leeuwen.

In het rapport Confined Giants worden vijf negatieve kenmerken genoemd van giraffen in dierentuinen: sociale deprivatie, omgevingsbeperkingen, een inadequaat voedingspatroon, gezondheidsproblemen en stereotiep gedrag.



Complex

Volgens consultant Stephanie Jayson van Born Free horen giraffen om die redenen absoluut niet in een dierentuin thuis. "Deze complexe, sociale, rondtrekkende dieren worden daar blootgesteld aan een leven vol beperkingen", zegt ze. "Als gevolg hiervan kampen giraffen vaak met een slechte gezondheid en stereotiep gedrag."



In het wild kunnen giraffen dagelijks flinke afstanden afleggen. Hun leefgebied varieert daar tussen de vijf en vijfhonderd vierkante kilometer, terwijl buitenverblijven in Europese dierentuinen een gemiddeld oppervlakte hebben van 2600 vierkante meter. Het gebrek aan voldoende lichaamsbeweging leidt ook tot gezondheidsklachten, aldus Jayson.



Fokken

Er leven naar schatting meer dan achthonderd giraffen in Europese dierenparken. Born Free pleit voor een "strategische en humane uitfasering". Dat zou beginnen met het stoppen met fokken van de dieren. Op die manier moet de populatie in gevangenschap op natuurlijke wijze krimpen.



In plaats van investeren in nieuwe verblijven voor giraffen zouden de parken hun geld beter kunnen besteden aan de bescherming van giraffen in het wild, beklemtoont de organisatie.