GaiaZOO

GaiaZOO herstelt schade: flamingo's mogen weer naar buiten

De enorme groep flamingo's in dierenpark GaiaZOO mag weer naar buiten. Door hevige sneeuwval raakte de flamingovolière in de Limburgse dierentuin in januari zwaar beschadigd. Nu de schade hersteld is, kunnen de flamingo's eindelijk weer van de buitenlucht genieten.



De wederopbouw werd bekostigd door donateurs. "Wij zijn u daar heel dankbaar voor", schrijft directeur Rob Huppertz in een verklaring. "En de vogels ook, want er zijn diverse extra zaken uitgevoerd die het dierwelzijn ten goede komen."

Zo bleek afgelopen zomer dat de flamingo's meer modder nodig hadden om hun nesten mee te bouwen. Dat kon alleen opgelost worden als de vogels binnen waren. "Tijdens de reparatie van de volière is dus meteen de broedlocatie verbeterd." Ook de waterpoelen zijn aangepast.



Honderden

Verder zorgde het park voor extra bomen, struiken, zitstokken en nestmandjes. GaiaZOO heeft de grootste flamingokolonie van alle dierentuinen in Europa. Er leven enkele honderden flamingo's.



De sneeuwval was ook funest voor de Taigavolière. Dat verblijf, met onder andere vale gieren, moet volledig herbouwd worden. De dieren zijn tijdelijk ondergebracht bij Beekse Bergen, Ouwehands Dierenpark, Burgers' Zoo, ZooParc Overloon en ZOO Planckendael.



Gulle giften

"Dankzij jullie gulle giften konden we onder andere de transporten van deze vogels bekostigen", aldus Huppertz. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de volière. "Maar het zal nog een aantal maanden duren voor we deze weer in gebruik kunnen nemen."