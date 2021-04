Disneyland Paris

Pijnlijk: Disneyland Paris nu enige Disney-resort ter wereld dat gesloten is

Alle Disney-parken ter wereld zijn vanaf nu weer toegankelijk, met uitzondering van Disneyland Paris. In de Amerikaanse staat Californië wordt het Disneyland Resort vandaag officieel heropend na een sluiting van maar liefst dertien maanden. Daardoor is 'onze' Europese Disney-enclave momenteel het enige Disney-resort waar bezoekers nog niet welkom zijn.



Shanghai Disney, Tokyo Disney en Walt Disney World in Florida zijn sinds afgelopen zomer weer dagelijks geopend. Hong Kong Disneyland moest in juli, augustus en september weer dicht, gevolgd door een derde sluiting in december, januari en februari. Nu zijn de poorten weer open.

Zelfs het kleinschalige pretparkloze Disney-resort Aulani op Hawaï ontvangt sinds november 2020 weer vakantiegangers. In Disneyland Paris blijft het ondertussen angstvallig stil. De enige bezoekers die zich daar voorlopig laten zien, komen voor een coronavaccin.



183 dagen

De tweede langdurige sluiting van Disneyland Paris, sinds 30 oktober vorig jaar, duurt momenteel 183 dagen. Ondertussen is de heropening meermaals uitgesteld. In 2020 waren de Franse Disney-parken al dicht tussen 14 maart en 15 juli: in totaal 123 dagen.