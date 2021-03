Drayton Manor

Megaboete voor Engels pretpark na dodelijk ongeluk met wildwaterbaan

Een pretpark in Engeland moet een boete betalen van 1 miljoen pond vanwege een dodelijk ongeluk. In mei 2017 viel een 11-jarig meisje uit een bootje van de wildwaterbaan Splash Canyon. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.



Overheidsorganisatie Health and Safety Executive deed uitgebreid onderzoek naar het ongeval. Daaruit blijkt dat er sprake was van systematische tekortkomingen op veiligheidsgebied.

Zo stonden er te weinig veiligheidscamera's naast de baan en was het personeel niet goed geïnstrueerd. Nadat medewerkers te horen kregen dat er een kind in het water was gevallen, duurde het tien minuten voordat de noodstop werd ingedrukt.



Informatieborden

Verder waren er niet genoeg medewerkers aanwezig en deugden de veiligheidsinstructies op informatieborden niet. Bovendien hadden werknemers geen training gekregen over het redden van bezoekers en waren er geen reddingsvesten voorhanden.



Vanwege alle tekortkomingen krijgt het bedrijf een boete opgelegd van 1 miljoen pond, zo'n 1,2 miljoen euro. Het is echter nog maar de vraag of dat bedrag ooit betaald gaat worden. De toenmalige eigenaar van Drayton Manor, de familie Bryan, kampt met financiële problemen.



Gesloten

Afgelopen zomer vroeg men uitstel van betaling aan. Vervolgens werd het park overgenomen door parkengroep Looping Group. De attractie in kwestie is sinds het tragisch voorval in 2017 gesloten voor publiek.