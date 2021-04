Hansa-Park

Opvallende naamswijziging voor Duitse achtbaan: 'Dankbaar voor Gods zegen'

Het Duitse pretpark Hansa-Park wijzigt de naam van een achtbaan als eerbetoon aan het geloof. De rollercoaster Fluch von Novgorod ('Vloek van Novgorod') uit 2009 heet voortaan Flucht von Novgorod ('Ontsnapping uit Novgorod'). Door één letter toe te voegen, verandert de betekenis van de naam.



Waarom is dat nodig, twaalf jaar na de opening? Hansa-Park wil naar eigen zeggen God bedanken, omdat in het pretpark vorig jaar geen coronagevallen aan het licht zijn gekomen.

"Vorig jaar zijn we het seizoen doorgekomen zonder corona", meldt het attractiepark in een verklaring. "Dit kunnen we uiteraard toeschrijven aan ons uitstekende hygiëneconcept en het verantwoordelijke gedrag van onze bezoekers en medewerkers, maar is dat genoeg?"



Gods zegen

Onze-Lieve-Heer speelde ook een belangrijke rol, denkt Hansa-Park. "God heeft ons hierbij gezegend, net als bij vele andere beslissingen." Het management vindt het belangrijk om "de dankbaarheid voor Gods zegen uit te drukken". "Nu de pandemie nog steeds aan de gang is, moeten we dit weer intensiever gaan doen."



Daarom wordt voortaan gesproken over Flucht von Novgorod in plaats van Fluch von Novgorod. De nieuwe term, die in januari geregistreerd werd als officiële merknaam, staat al op de parkplattegrond van 2021.



Christus

Aan het logo van de attractie werd de letter 't' toegevoegd, vormgegeven als een kruis. "Het symbool van Christus", weet Hansa-Park. "Op die manier maken we Gods zegen in ons park zichtbaar, uit dankbaarheid dat Hij onze gasten en medewerkers heeft behoed en wetende dat Hij ons zal blijven zegenen."



Hansa-Park laat ook een priester aan het woord over de aanpassing, Peter Barz. Hij zegt ontzettend blij te zijn met de gang van zaken. "Wellicht ben je bij het bezoeken van een pretpark in eerste instantie op zoek naar afleiding", zegt hij. "Maar misschien speelt er meer mee: het verlangen naar genezing."



Verbinding

Daar zou het kruis bij kunnen helpen, denkt Barz. "Misschien ga je bij je volgende bezoek aan Hansa-Park bewust naar deze plek, zie je het kruis en voel je een nieuwe verbinding. Moge het kruis ook voor ons een gids zijn."



Flucht von Novgorod werd gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer. De baan bestaat uit een darkride-gedeelte, een lancering naar 100 kilometer per uur in 1,4 seconden, een heartline-inversie en een verticale lift van 90 graden in het donker.