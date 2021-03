Efteling

Belg maakt nieuw ontwerp voor Efteling-attractie Monsieur Cannibale

Een Vlaamse ontwerper denkt de oplossing te hebben voor alle ophef rond de Efteling-attractie Monsieur Cannibale. De beroemde kookpottenmolen ligt al jaren onder vuur vanwege het vermeende racistische karakter van de attractie. Illustrator en kunstenaar Glenn Van heugten maakte om die reden een nieuw ontwerp.



Bovenop de molen zit sinds 1988 een grote, zwarte kannibaal. De Efteling gaf hem een primitief uiterlijk met dikke lippen, oorbellen, kroeshaar, twee tandjes en een tong die uitsteekt. Bovendien zit er een lepel door zijn neus. Bij veel mensen roepen dergelijke stereotyperingen vandaag de dag een hoop aversie op.

Net als de meeste Nederlanders zag Van heugten er in eerste instantie geen kwaad in. "Ik ben opgegroeid met Monsieur Cannibale", vertelt hij aan Looopings. "Van het racistische element ben ik me nooit bewust geweest, tot buitenlandse vrienden me erop attendeerden."



Theekopje

De Belg daagde zichzelf uit om met een nieuw ontwerp te komen dat niet kwetsend is voor bezoekers. "Ik vind het uitdagend om oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen." Toch wilde hij het originele thema behouden. "Persoonlijk vind ik Monsieur Cannibale een origineel concept. Ronddraaien in een kookpot is eens iets anders dan het zoveelste theekopje."



De aanpassingen zijn dan ook subtiel. "In het nieuwe beeld staat het vangen van de vlinders centraal. Twee ontdekkingsreizigers komen tijdens een vlinderzoektocht in de kookpot van de kannibaal terecht. Het voormalige kookhulpje is gepromoveerd tot nieuwe kannibaal."



Doolhof

Efteling-fans zullen enkele bekende figuren herkennen. Zo is het uiterlijk van de ontdekkingsreizigers gebaseerd op een figuur bij de ingang van het naastgelegen Avonturen Doolhof. Een piraat die in de kookpot is beland, werd in 2019 verwijderd uit Carnaval Festival. De vlinders komen uit het bijbehorende liedje van de Franse zanger Sacha Distel.



Illustrator Van heugten hoopt zo een compromis te presenteren, zonder dat het hele concept omgegooid hoeft te worden. "Natuurlijk zijn er genoeg alternatieve thema's voor dergelijke attracties te bedenken, maar ik vond het juist leuk om te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen het bestaande kannibalenthema."