Plopsaland De Panne

Plopsaland kiest opvallend nieuw thema voor bestaande attractie

Eén van de attracties in Plopsaland De Panne krijgt een opmerkelijk thema. Het Vlaamse pretpark heeft een deal gesloten met twee bekende Belgische youtubers, vertellen ingewijden aan Looopings. Zweefmolen ROX-Flyer staat daarom binnenkort in het teken van YouTube-kanaal Celine & Michiel, kortweg CEMI.



Het YouTube-duo, bestaand uit Céline Dept en Michiel Callebaut, heeft ruim 560.000 abonnees. Video's worden regelmatig honderdduizenden keren bekeken. Op TikTok is Dept goed voor maar liefst 12 miljoen volgers, Callebaut heeft er 1,2 miljoen.

Een woordvoerder van Plopsa wil het nieuws nog niet bevestigen. De youtubers kwamen afgelopen zomer nog onder vuur te liggen nadat ze een hond kochten bij een broodfokker. Veel kijkers en dierenrechtenorganisaties spraken daar schande van, waarop het koppel excuses aanbood.



Jeugdserie

De ROX-Flyer opende in 2006 als SpringFlyer. Toen was de bijna 70 meter hoge attractie nog aangekleed in de stijl van Studio 100-soap Spring. Sinds 2013 staat de molen in het teken van jeugdserie ROX. Aangezien daar al sinds 2015 geen nieuwe afleveringen meer van gemaakt worden, vond Plopsaland het tijd worden voor een ander thema.



In het verleden stond Plopsaland bekend om attracties met een Studio 100-thema. Tegenwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend. Voor een nieuwe spinning coaster, die komende zomer opengaat, ging het park al een samenwerking aan met muziekfestival Tomorrowland.