Europa-Park

Europa-Park presenteert nieuwe 360 graden-film Snorri's Adventure

De belangrijkste nieuwigheid van Europa-Park in 2021 heet Snorri's Adventure. Bezoekers kunnen dit jaar kijken naar een nieuwe 360 graden-animatiefilm in de filmkoepel Traumzeitdome. Daarmee wordt voortgeborduurd op het verhaal achter waterwereld Rulantica.



De hoofdrol is weggelegd voor de paarse inktvis Snorri, de mascotte van het waterpark. Hij neemt een duik in de verschillende werelden van Rulantica. Snorri's Adventure duurt ongeveer acht minuten.

De show is elke vijftien minuten te zien. In de wachtrij worden reclames voor Rulantica getoond. Even verderop, bij de uitgang van achtbaan Euro-Mir, kreeg een winkeltje een Snorri-thema. Het verkooppunt heet nu Snorri Souvenirs.



Darkride

Snorri speelt een steeds belangrijkere rol in Europa-Park. Hij leende zijn naam tot nu toe al aan darkride Snorri Touren, lazy river Snorri's Saga, souvenirwinkel Snorri's Grotta, VR-beleving Snorri Snorkling en themagebied Snorri Strand.