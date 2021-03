Efteling

Topvrouw Albert Heijn zou dolgraag baas van de Efteling worden

Als Efteling-directeur Fons Jurgens (51) op zoek is naar een opvolger, kan hij contact opnemen met de directrice van Albert Heijn. Topvrouw Marit van Egmond (47), die sinds 2019 de scepter zwaait over de beroemde supermarktketen, zou dolgraag de baas van de Brabantse sprookjespark willen worden.



Dat vertelt ze in een interview met de Vlaamse krant De Tijd. Van Egmond, geboren in het Brabantse Etten-Leur, kwam aan het woord naar aanleiding van de opmars van Albert Heijn in België. In het gesprek verklapt ze dat ze er altijd al van gedroomd heeft om de Efteling te leiden.

"Mijn opa was slager en mijn hele jeugd had mijn familie het over voeding", aldus Van Egmond. "Al droomde ik er als kind ook van CEO te worden van de Efteling. Dat is in zekere zin nog altijd mijn kinderdroom, want het is een prachtig pretpark."



Spaaractie

Het attractiepark en Albert Heijn werken al jaren intensief met elkaar samen. 's Lands grootste kruidenier organiseert jaarlijks een grote spaaractie waarbij klanten kunnen sparen voor korting op Efteling-kaartjes.



De Efteling streeft al een tijdje naar meer vrouwen aan de top. Drie van de vijf leden van de raad van commissarissen zijn tegenwoordig vrouw: Annemieke Jordans, Claudia Mennen-Vermeule en Heleen Dura-van Oord. De vierkoppige directie telt momenteel één vrouw. Dat is parkdirectrice Nicole Scheffers.