Bellewaerde Park

Subtiele naamswijziging voor Belgisch pretpark Bellewaerde

Het Belgische pretpark Bellewaerde voert deze winter een subtiele naamsverandering door. In plaats van Bellewaerde wordt het attractiepark in Ieper voortaan Bellewaerde Park genoemd. Die naam hanteerde het bedrijf ook al tussen 1971 en 2014.



De Vlaamse trekpleister opende in 1954 als Toeristisch Centrum Bellewaerde. In 1969 werd de naam gewijzigd naar Safari Bellewaerde. Al drie jaar later koos men voor de term Bellewaerde Park. In 2014 werd besloten om de naam te verkorten naar simpelweg Bellewaerde.

Nu keert het woordje 'Park' toch weer terug. Aanleiding is de opening van een waterparadijs in 2019. Om het verschil tussen beide bestemmingen duidelijker te maken, wordt voortaan gesproken over pretpark Bellewaerde Park en waterparadijs Bellewaerde Aquapark.



Logo

Het Bellewaerde-logo op social media en de website van het park is inmiddels aangepast. "We merkten dat het in de communicatie eenvoudiger en duidelijker zou zijn als we één hoofdmerk hebben waar de twee verschillende parken dan aan gekoppeld zijn", vertelt directeur Stefaan Lemey aan Looopings.