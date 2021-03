Nieuws

Belgische pretparken houden hun adem in: heropening in april twijfelachtig

De pretparken in België kijken met angst en beven naar de Belgische coronacijfers. Het aantal besmettingen stijgt momenteel zo hard dat het nog maar de vraag is of attractieparken volgende maand weer open mogen. Eigenlijk zouden de parken vanaf 1 april weer bezoekers kunnen ontvangen.



Die overheidsbeslissing staat echter opnieuw ter discussie nu de onrust over de coronacijfers toeneemt. Het Overlegcomité dat gepland stond voor vrijdag 26 maart wordt een week naar voren gehaald. Vanwege de alarmerende ontwikkelingen is het goed mogelijk dat er in plaats van versoepelingen juist strengere regels komen.

Dat zou dramatisch nieuws zijn voor parken als Walibi Belgium, Plopsaland en Bobbejaanland, die momenteel toewerken naar een heropening op 1 of 3 april. Dierentuinen in België zijn al wel een tijdje toegankelijk. Het is de vraag of zij open mogen blijven.



Pasen

De Belgische pretparken strijden al weken voor toestemming om het seizoen met Pasen te mogen beginnen. Ze stapten zelfs naar de Raad van State om een heropening juridisch af te dwingen, zonder succes.



Eerder deze maand kwam alsnog het bericht dat de poorten in april weer open zouden kunnen. Daarop reageerde de sector euforisch, zelfs toen bleek dat binnenattracties als darkrides en overdekte achtbanen in ieder geval dicht moeten blijven. Mogelijk was de feestvreugde achteraf gezien dus ietwat voorbarig.