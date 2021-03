Safari Park Dvir Králové

Twee dierentuinen laten chimpansees met elkaar zoomen

Net als thuiswerkers kunnen de chimpansees in twee Tsjechische dierentuinen sinds kort met elkaar zoomen. Omdat de dieren de aanwezigheid van bezoekers missen, hebben twee dierenparken de handen ineengeslagen voor een videoverbinding.



In de chimpanseeverblijven van Zoo Brno en Safari Park Dvir Králové zijn grote videoschermen geïnstalleerd. Daarop kunnen de apen hun soortgenoten in het andere park bekijken. Er zijn geen geluiden te horen.

"Dit unieke project heeft als doel om de apen meer variatie en verrijking te bieden nu ze vanwege de gedwongen sluiting geen bezoekers kunnen observeren", staat in een persbericht. Het gaat om een experiment dat vooralsnog tot eind maart loopt.



Pronken

Volgens de parken zijn de eerste resultaten positief. "De chimpansees zijn erg nieuwsgierig. Ze proberen bijvoorbeeld achter het scherm te kijken of ze komen met voedsel naar de camera, ogenschijnlijk om ermee te pronken."



Dierentuinen in Tsjechië zijn sinds december dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daar hebben de apen ook last van, betogen de twee parken. "Intelligente dieren als chimpansees kunnen zich eenzaam gaan voelen. Passerende mensen achter glas zijn vaak een bron van vermaak."



YouTube

Ook mensen mogen meekijken met de chimpansees. Zij kunnen de livestream dagelijks tussen 08.00 en 16.00 uur aanzetten via YouTube.