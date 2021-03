Attractiepark Toverland

Toverland maakt openingskalender bekend: langer open in de meivakantie

Hoewel Toverland voorlopig gesloten is vanwege het coronavirus, worden er al wel plannen gemaakt voor de rest van het jaar. Zo is het de bedoeling dat het attractiepark in de meivakantie langer geopend blijft dan voorheen. Dat blijkt uit de openingskalender van 2021.



Toverland wil in de meivakantie - van zaterdag 1 tot en met zaterdag 15 mei - dagelijks opengaan van 10.00 tot 20.00 uur. In die periode wordt ook toegewerkt naar de feestelijke verjaardag van het park. Op woensdag 19 mei bestaat Toverland twintig jaar.

Wat voor festiviteiten bezoekers precies kunnen verwachten, wordt later bekend. Verder is Toverland van plan om een tijdelijke camping, die vorig jaar geïntroduceerd werd in de zomermaanden, in 2021 al vanaf de meivakantie aan te bieden.



Entertainment

Bovendien is nu al duidelijk dat zomerfestival Summer Feelings dit jaar terugkeert, van zaterdag 17 juli tot en met zondag 5 september. Het park gaat dan elke dag open van 10.00 tot 21.00 uur, met extra entertainment.