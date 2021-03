Attractiepark Toverland

Restyling voor mascottes Toverland

De mascottes van Toverland krijgen een make-over. Het Limburgse attractiepark presenteert dit jaar een nieuw ontwerp voor het blonde heksje Toos Toverhoed, haar zwijntje Morrel en de kleurrijke papegaai Ivy.



Dat heeft Toverland deze week bekendgemaakt tijdens een digitale bijeenkomst voor personeel. Een woordvoerster kan nog niet veel zeggen over de veranderingen. Het park komt binnenkort zelf met meer informatie.

Enkele uitgelekte ontwerpen laten zien dat de karakters er straks strakker en moderner uitzien dan voorheen. Bij de transformaties horen ook nieuwe souvenirs met de aangepaste beeltenissen erop.



Meet-and-greets

Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het mascottepak van Toos Toverhoed, dat gebruikt wordt voor shows en meet-and-greets. Het kostuum en het masker van Morrel zijn vorig jaar al vernieuwd.



Toos Toverhoed en Morrel zijn al sinds jaar en dag de gezichten van het Land van Toos, de eerste hal van Toverland. Tegenwoordig laten ze zich op meer plekken in het park zien. Zo hadden ze afgelopen zomer hun eigen show in entreegebied Port Laguna. In het winterseizoen traden ze op in parkdeel Ithaka, bij houten achtbaan Troy.



Tovershow

Papegaai Ivy werd geïntroduceerd bij de opening van Port Laguna in 2018. Ze is te vinden in een kooitje bij de wachtrij van de interactieve tovershow Magiezijn. Nog geen drie jaar later voert Toverland lichte aanpassingen door aan het uiterlijk van de vogel.