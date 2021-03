Efteling

Efteling-directeur: '2022 en 2023 worden ook hele zware jaren'

De toekomst van de Efteling ziet er de komende jaren niet rooskleurig uit. Dat verwacht Efteling-directeur Fons Jurgens. Ook als Nederland straks gevaccineerd is en de coronamaatregelen opgeheven kunnen worden, zal het beroemde attractiepark het volgens Jurgens financieel nog jaren moeilijk hebben.



"We hebben nog steeds wel wat reserves, maar heel eerlijk: 2021 ziet er niet goed uit en ik verwacht voor 2022 en 2023 ook hele zware jaren", zegt de directeur in de podcast Crisis de Baas van BNR Nieuwsradio.

Maar volgend jaar heeft corona toch geen invloed meer op de resultaten? Toch wel, legt Jurgens uit. "Ongeveer 70 procent van onze normale investeringen hebben we in 2020 uitgesteld. En die gaan we in 2021 ook niet doen. Dat betekent dat die investeringen, heel veel vervangingsinvesteringen, toch uiteindelijk ook in 2022, 2023 gedaan moeten worden. Maar dan hebben we óók onderhoud nodig. Dus er zullen nog steeds keuzes gemaakt moeten gaan worden en in 2022, 2023."



Heel slecht

De Efteling-baas gaat ervan uit dat de coronamaatregelen komende zomer nog van kracht blijven, waardoor gewerkt zal moeten worden met een beperkte capaciteit. "We zullen niet onze reguliere aantallen gaan halen. Dus in 2021 wordt ook gewoon een heel slecht jaar."



Jurgens heeft al vaker aangegeven dat hij regelmatig wakker ligt van de coronaproblematiek. Waar vreest hij voor? "De Efteling bestaat al bijna zeventig jaar, dat zien wij echt als cultureel erfgoed. Het zal toch niet gaan gebeuren dat in mijn tijd dat dadelijk een woonwijk gaat worden?"



Failliet

Moeten we vrezen voor de toekomst van de Efteling? "De Efteling kan wel failliet. Het is net als een ander bedrijf, het is altijd een optie. Op het moment dat je verlies op verlies op verlies blijft draaien, dan gaat de poort een keer dicht."