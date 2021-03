Blackpool Pleasure Beach

Engels pretpark laat bezoekers achtbaan beklimmen voor 75 euro

Bezoekers van het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach kunnen een klassieke achtbaan dit jaar op een nieuwe manier beleven. Het attractiepark geeft fans de kans om een wandeling te maken over het parcours van de 88 jaar oude houten rollercoaster Nickelodeon Streak.



Daarvoor vraagt het park 65 pond, zo'n 75 euro. Het evenement wordt Walk the Woodie genoemd. Blackpool spreekt over "een unieke ervaring die normaal alleen weggelegd is voor onze gespecialiseerde technici".

Nickelodeon Streak stamt uit 1933. In het verleden heette de attractie simpelweg Roller Coaster. De oranje achtbaan is ruim 18 meter hoog en bijna 700 meter lang. Tijdens een ritje wordt een topsnelheid behaald van ruim 55 kilometer per uur.



Toeschouwers

Een wandeling duurt ongeveer negentig minuten. Alle deelnemers mogen gratis twee toeschouwers meenemen die op de grond blijven staan. Het park zorgt voor veiligheidsharnassen en -helmen. Er geldt een minimale lengte van 1.32 meter en een minimumleeftijd van 12 jaar.



Aanmelden kan via de website van Blackpool Pleasure Beach. Het attractiepark biedt al langer wandelingen aan naar de top van een andere achtbaan: The Big One, één van de hoogste achtbanen van Europa.