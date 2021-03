Wildlands Adventure Zoo Emmen

Nieuw hotel bij Wildlands Adventure Zoo Emmen gaat deze week open

Pal naast dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen opent deze week een gloednieuw hotel. Hoewel het complex geen onderdeel is van het bekende dierenpark, wordt de bestemming vanwege de ligging wel gepresenteerd als hét Wildlands-hotel.



De officiële naam luidt Fletcher Hotel-Restaurant ByZoo Emmen. Het 88 kamers tellende hotel ligt tegenover de ingang van de dierentuin. Vanaf de kamers kijken gasten uit over het plein voor de entree.

Er is gekozen voor een Afrikaans thema, gebaseerd op Wildlands-themagebied Serenga. "Aan de stijl kun je zien dat we verbonden zijn aan Wildlands", vertelt hotelmanager Henk-Jan Klinkhamer.



Dakterras

Naast een restaurant omvat het hotel ook vier vergaderzalen en een dakterras. Men verwacht na de coronacrisis zo'n 50.000 gasten per jaar. De opening vindt plaats op vrijdag 26 maart.



Wildlands zegt blij te zijn met de komst van het hotel. "Het staat los van ons park, maar we zijn wel heel blij dat we dankzij dit mooie hotel straks nog meer bezoekers kunnen ontvangen", laat een woordvoerster weten.



Arrangementen

Het park gaat nog met het hotel in gesprek om te bekijken welke arrangementen er aangeboden kunnen worden. Voorlopig is Wildlands gesloten voor publiek vanwege de coronamaatregelen.



Wildlands-directeur Erik van Engelen zou het liefst zelf ook verblijfsaccommodaties kunnen aanbieden aan bezoekers, vertelde hij vorig jaar. Hij dacht toen bijvoorbeeld aan de toevoeging van boomhutten en safaritenten.