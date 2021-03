Avonturenpark Hellendoorn

Nieuwe achtbaantrein gearriveerd in Avonturenpark Hellendoorn

In Avonturenpark Hellendoorn zijn de nieuwe karretjes van achtbaan Balagos gearriveerd. De klassieke achtbaan uit 1990, die eerder Tornado heette, krijgt naast een naamswijziging en een ander thema ook een nieuwe trein. Die wordt geleverd door de Duitse fabrikant Sunkid Heege.



Bijzonder is dat er voortaan gebruikgemaakt wordt van heupbeugels in plaats van schouderbeugels. "Dat zorgt voor een totaal nieuwe ritervaring", weet een woordvoerder. "De rit zal een stuk intenser aanvoelen. Het wordt nóg avontuurlijker."

Balagos gaat twee keer over de kop. Net als voorheen zal de trein bestaan uit zeven karretjes met twee rijen voor elk twee personen. Dat resulteert in 28 zitplaatsen.



Meedogenloos

Afgelopen najaar begon Hellendoorn met het verven van de achtbaan. In plaats van geel met groen wordt de attractie oranje met zwart. Het verhaal achter Balagos gaat over een gelijknamige meedogenloze rode mannetjesdraak.



Sunkid leverde eerder al nieuwe treinen voor bestaande achtbanen in onder andere het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes en het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland. Fort Fun heeft dezelfde eigenaar als Avonturenpark Hellendoorn; de Looping Group.