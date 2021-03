Efteling

Bekende Efteling-fans spreken zich uit tegen Monsieur Cannibale: 'Hier moet met spoed iets veranderen'

De kannibaal van Monsieur Cannibale moet zo snel mogelijk het veld ruimen. Dat vinden Tim Hinssen en Paul Sprangers, de presentatoren van de bekende Efteling-podcast Kleine Boodschap. De twee doorgewinterde Efteling-fans snappen niet dat de pop, die al jaren onder vuur ligt vanwege racistische stereotyperingen, er anno 2021 nog steeds staat.



Veel Nederlandse Efteling-liefhebbers vinden het onzin om Monsieur Cannibale aan te passen, maar podcastpresentatoren Hinssen en Sprangers kiezen nu openlijk een andere kant in de discussie. Zij denken dat de Efteling er goed aan zou doen om de kannibaal onmiddellijk te verwijderen, zelfs als er nog geen alternatief voorhanden is.

"Je kunt gewoon de kannibaal weghalen en dan heb je het probleem opgelost", zegt Sprangers in de laatste aflevering van Kleine Boodschap. Hinssen daarop: "Dat zou wat mij betreft ook dé oplossing zijn: gewoon met spoed die kannibaal weghalen en daarna een mooi vervangend beeld in hetzelfde thema creëren."



Blote vrouwen

Hij verwacht dat er uiteindelijk een heel ander thema zal komen. "Ook omdat het liedje wat minder fraai is qua inhoud." Het beroemde bijbehorende nummer van de Franse zanger Sacha Distel gaat over een man die in Afrika wordt gevangen door kannibalen. Hij raakt in paniek en wil weer naar huis. Nadat de man een boekje met blote vrouwen laat zien aan een stamhoofd, wordt hij naar een harem vol vrouwen geleid. Na zich acht dagen op de vrouwen gestort te hebben, weigert hij naar huis te gaan.



Eerder deze maand ontstond commotie toen twee Canadese vloggers zich expliciet uitspraken tegen Monsieur Cannibale. Efteling-fan Hinssen begrijpt wel dat buitenlandse toeristen aanstoot nemen aan de attractie. "Ik denk dat Monsieur Cannibale echt een enorme smet op het blazoen van de Efteling is bij buitenlandse bezoekers. Het is toch wéér een teken aan de wand dat hier toch echt met spoed iets moet veranderen."



Geconfronteerd

Sprangers geeft aan dat de meeste Nederlanders waarschijnlijk niet inzien wat er mis is met de attractie omdat ze het beeld al 25 jaar kennen. Buitenlandse gasten worden er plotseling mee geconfronteerd, zonder enige voorkennis. "Ik zou het niet eens erg vinden als ze gewoon die kannibaal eruit takelen en dat er in het midden gewoon een paal staat."



Hinssen: "Ik zou zeggen: liever vandaag dan morgen die kannibaal afvoeren. En dan kun je daarna gaan nadenken of je iets anders in het midden wil neerzetten, maar daar is dan geen haast bij. Ik zou dat meteen doen nu."



Werkzaamheden

De Efteling heeft tot nu toe altijd gezegd dat er pas naar de esthetische kant van Monsieur Cannibale gekeken wordt bij de volgende grote onderhoudsbeurt. Wanneer die op de planning staat, is niet bekend. Wel werd er laatst een kookpot weggehaald voor onderhoudswerkzaamheden.



Podcastmaker Hinssen hoopt dat het een voorteken is. "Ik ben in ieder geval blij dat er nu serieus gewerkt wordt aan die attractie."