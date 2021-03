Efteling

Efteling sloopt Piraña-rotsen vanwege veiligheidsrisico

Wildwaterbaan Piraña in de Efteling heeft groot onderhoud nodig, maar daar is voorlopig geen geld voor. Meerdere rotsen langs de baan moeten vervangen worden in verband met instortingsgevaar. Omdat de Efteling het financieel moeilijk heeft, kunnen er voorlopig geen nieuwe rotsen neergezet worden.



De onderhoudsbeurt die deze winter plaats had moeten vinden, is daarom minimaal een jaar uitgesteld. Om veiligheidsredenen worden verschillende verouderde rotsen op dit moment wel preventief afgebroken, bevestigt een woordvoerder van het attractiepark. De gaten in het decor worden tijdelijk opgevuld met beplanting.

De Efteling wil dit jaar naar eigen zeggen scherp blijven letten op alle kosten en uitgaven. Niet-noodzakelijke investeringen worden om die reden uitgesteld. Vorig jaar leed het park 17 miljoen euro verlies.



1983

"We zijn helaas genoodzaakt om deze keuze te maken vanwege de huidige financiële situatie", luidt de uitleg. Welke Piraña-rotsen precies een veiligheidsrisico vormen, kan de voorlichter niet zeggen. De wildwaterbaan stamt uit 1983.