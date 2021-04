Walibi Holland

Walibi Holland gaat niet uitgebreid stilstaan bij vijftigjarig jubileum

Het is in 2021 precies vijftig jaar geleden dat er op de plek van Walibi Holland een pretpark openging: de Flevohof. Ondanks dat zilveren jubileum vinden er dit jaar geen speciale activiteiten of gebeurtenissen plaats, bevestigt een voorlichtster aan Looopings. "Het is een leuke gebeurtenis, maar we zijn er niet zo mee bezig", zegt ze.



Walibi Holland kent een roerige geschiedenis, met veel verschillende eigenaren. De Flevohof opende in 1971. In 1994 heropende het park als Walibi Flevo. Zes jaar later volgde de transformatie naar Six Flags Holland. In 2005 keerde de oranje kangoeroe terug en veranderde de naam naar Walibi World. De huidige naam stamt uit 2011.

Op de officiële website van het attractiepark wordt 1971 als openingsjaar genoemd. "Maar vanwege onze geschiedenis is het lastig om één startjaar te noemen", vertelt de woordvoerster. "Veel mensen zien de start van de Flevohof niet echt als het begin van het huidige Walibi."



Heropening

Van een groot jubileumfeest zal dit jaar in ieder geval geen sprake zijn. "We focussen nu volledig op onze heropening, hopelijk op 11 mei. Als we straks eindelijk weer gasten mogen ontvangen, is dat op zich al reden voor een feestje."