Nederlandse dj heeft passie gevonden: zelf pretparkmuziek maken

Een Nederlandse dj en componist wil zich toeleggen op het maken van pretparkmuziek. Bastiaan de Waard (38) uit Dordrecht is al sinds de jaren tachtig met muziek bezig. Hij produceerde dancenummers en was dj in verschillende Europese clubs. Nu heeft hij de pretparkwereld ontdekt.



"Het schrijven van pretparkachtige muziek is de laatste tijd mijn passie geworden", vertelt De Waard aan Looopings. "Ik ben ervan overtuigd dat ik na jaren experimenteren eindelijk mijn weg gevonden heb. Het doel is echt om de luisteraar mee te nemen in avontuurlijke en fantasierijken werelden, zoals attracties dat ook doen."

De Zuid-Hollander is al van jongs af aan gefascineerd door mysterieuze attracties als Fata Morgana en Space Mountain. "Als kind heb ik de cd's met Efteling-muziek helemaal grijsgedraaid, maar op mijn 38e kan ik er ook nog steeds kippenvel van krijgen."



Ruimteschip

Na 29 jaar actief te zijn geweest in de dancewereld, slaat hij een compleet andere weg in. "Ik houd me nu bezig met orkestrale en akoestische muziek, geproduceerd op complexe wijze. Mijn studio lijkt op de cockpit van een ruimteschip: er staan hier alleen al meer dan vijftig synthesizers."



De Waard heeft al wat ervaring met pretparksoundtracks. Voor Theme Park Science, een YouTube-kanaal over attractieparken, componeerde hij een album met elf verschillende nummers in uiteenlopende stijlen, van sprookjes tot ruimtevaart. Het album is gratis te beluisteren op Spotify. "Na een brainstormsessie met initiatiefnemer Danny van der Weel begon dat virtuele themapark in mijn hoofd echt tot leven te komen."



Aan de slag

Als het aan de componist ligt, gaat hij binnenkort écht aan de slag voor pretparken in binnen- en buitenland. "Ik heb niet de illusie dat ik zomaar binnenkom bij grote parken", aldus De Waard. "Maar ik denk wel dat er nog veel kleine parken zijn die graag eigen muziek willen hebben, maar niet weten waar ze moeten beginnen. Of die denken dat het meteen een kapitaal moet kosten. Dat soort partijen zou ik dolgraag helpen."